Bussolengo, dal 14 al 16 aprile torna Beer Best, tante le proposte originali e ricercate per degustare birre artigianali e cibo di strada.

Nel weekend dal 14 al 16 aprile torna a Bussolengo, in piazzale Vittorio Veneto, il Beer Best – Brewery Festival, tre giorni per gustare street food di qualità e birre artigianali selezionate, con un’area attrezzata per i più piccoli. L’appuntamento sarà il primo del tour 2023 di Beer Best che toccherà oltre 15 comuni.

“Anche quest’anno”, ha esordito il sindaco Roberto Brizzi, “Bussolengo è consapevole che c’è tanta voglia di occasioni di aggregazione. Per questo riproponiamo nel mese di aprile questa iniziativa legata al mondo del gusto che il pubblico ha dimostrato di apprezzare nel corso delle precedenti edizioni. Un appuntamento che riproponiamo con piacere che quest’anno vede la collaborazione della Pro loco di Bussolengo, sempre molto attiva e presente nelle attività che facciamo sul territorio. Non mi resta che invitarvi tutti a Bussolengo per questo bell’evento”.

Gli eventi e le proposte.

Beer Best – Brewery Festival nei tre giorni in programma propone specialità culinarie e ricercate varietà di birra, accuratamente selezionate e realizzate da micro-birrifici artigianali. Sarà attiva un’ampia area Street food gourmet con originali food truck e chef su ruote che proporranno gustosissime specialità. Oltre alla birra sarà possibile degustare i cocktail firmati New Perlage, anche per asporto. Non mancherà poi un’area giochi attrezzata per far divertire i più piccoli.

“Da anni”, ha ricordato Alessio Priante di Studio Garda eventi, ” ci impegniamo per costruire un evento che unisce la passione per il buon cibo di strada e la birra artigianale di qualità, offrendo proposte originali e ricercate. Bussolengo è un’ottima location e ci aspettiamo tanta partecipazione. quest’anno saranno con noi il Birrificio Collesi, Birbona con birrificio Mastino, il Birrificio San Biagio e Birra in strada per proporre le migliori birre artigianali. Tra i food partners di quest’anno ricordiamo la presenza della Proloco di Bussolengo con gli ottimi risotti, La Roulottina street food, La Frittoria, Eat Me spiedineria d’autore, Mitimangio street food solo per citarne alcuni”.

Beer Best apre le porte venerdì 14 aprile dalle 18 alle 23, sabato 15 e domenica 16 dalle 11 alle 23.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili a questo link.