Bambini gratis al Parco Natura Viva per tutto giugno

Giugno a costo zero per migliaia di bambini: Il Parco Natura Viva offre ingresso gratuito per la Biodiversità.

Un’intera giornata alla scoperta degli animali più minacciati del Pianeta, a costo zero: dal 7 al 30 giugno, migliaia di famiglie potranno portare i propri figli al Parco Natura Viva di Bussolengo con ingresso gratuito. Questo, grazie a un’iniziativa dedicata alla Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra il 22 maggio.

L’iniziativa, promossa dal Parco e rivolta a oltre 900mila bambini di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie provenienti da Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige, punta a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della biodiversità e sulla necessità di tutelare le specie a rischio.

Il tema scelto per l’edizione 2025 dal World Biodiversity Day, indetto dalle Nazioni Unite, è “Armonia con la natura e sviluppo sostenibile”. Un concetto che si traduce in esperienze concrete al Parco Natura Viva, dove i bambini potranno conoscere da vicino storie emblematiche di convivenza difficile tra fauna selvatica e attività umane: dal tapiro sudamericano minacciato dalle infrastrutture, al leopardo delle nevi cacciato in Asia, fino ai lemuri del Madagascar in pericolo per la deforestazione.

“Connettere i giovani con la biodiversità è una priorità urgente”, spiega Katia Dell’Aira, responsabile Education del Parco. “Dalla loro consapevolezza e dai loro stili di vita futuri dipende la sopravvivenza di molti ecosistemi già in difficoltà. È un tema cruciale per l’Agenda 2030”.

Durante la visita, i piccoli ospiti potranno partecipare a laboratori interattivi, talk educativi e attività didattiche incentrate sulla conservazione e sull’equilibrio tra uomo e natura. Tra i percorsi del parco, che ospita oltre 1.500 animali di 200 specie diverse, spicca anche la House of Dragon, la serra tropicale dove vivono draghi di Komodo, testuggini giganti delle Seychelles e altri esemplari rari.

Per usufruire dell’ingresso gratuito, le scuole delle regioni coinvolte riceveranno un invito personalizzato. Le famiglie potranno poi scaricare il biglietto dal sito ufficiale del parco all’indirizzo www.parconaturaviva.it/scuole. Un’opportunità per imparare, riflettere e divertirsi, a contatto diretto con la natura.