Parchi di Verona a misura di animali: parte l’iniziativa per gestire gli animali in città.

“ConFIDO nel mio quartiere”: a Verona cinque incontri nei parchi per imparare a convivere meglio con gli animali in città. Educare al rispetto degli animali e alla corretta convivenza negli spazi pubblici. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Comune di Verona in collaborazione con le Guardie Zoofile Oipa.

A partire dal 25 maggio, e per cinque appuntamenti distribuiti fino a settembre, in altrettanti parchi cittadini saranno allestiti punti informativi attivi dalle 9 alle 14. Le Guardie Zoofile, affiancate da veterinari, educatori e istruttori cinofili, offriranno ai cittadini consigli pratici e informazioni su come gestire correttamente gli animali da compagnia, nel rispetto delle normative e della convivenza civile.

Tra i temi affrontati ci saranno il benessere degli animali d’affezione, l’uso responsabile degli spazi pubblici, il rispetto dei regolamenti comunali e i comportamenti virtuosi per rendere la città più vivibile per tutti, persone e animali.

Calendario degli incontri.

Parco San Giacomo – 25 maggio.

Giardini Raggio di Sole – 8 giugno.

Parco Santa Teresa – 13 luglio.

Parco delle Mura – 3 agosto.

Giardini Pradaval – 7 settembre.

La partecipazione è aperta a tutti e completamente gratuita.