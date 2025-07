Incidente a Bovolone, investito bimbo di 8 anni: è grave

Pedone investito a Bovolone: è grave.

Incidente della strada nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio, a Bovolone: secondo le prime informazioni un pedone, un bimbo di 8 anni, è stato investito da un’auto intorno alle 19, per cause ancora da accertare, mentre si trovava in via Silvio Pellico, a Bovolone.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Il bimbo investito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Tento a Verona. Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

++ notizia in aggiornamento ++