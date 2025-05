Inaugurato il Palio del Chiaretto, fine settimana in rosa per Bardolino e Lazise.

Per tutto il fine settimana, fino a lunedì 2 giugno compreso, Bardolino e Lazise si vestono di rosa per il Palio del Chiaretto. La manifestazione che celebra il vino Chiaretto di Bardolino – giunta alla ventesima edizione – sarà aperta dalle 10.30 alla mezzanotte. I wine lovers potranno degustare il Chiaretto acquistando l’iconico kit da passeggio (al costo di 5 euro), da appendere al collo, con portabicchiere rosa e calice in vetro.

Il Palio del Chiaretto è organizzato dalla Fondazione Bardolino Top, insieme ai Comuni di Bardolino e di Garda, col patrocinio della Regione Veneto. L’evento gode inoltre del sostegno della Camera di Commercio di Verona ed è realizzato in collaborazione con il Consorzio Vini Bardolino e Strada del vino Bardolino, che proporranno degustazioni guidate e visite alle cantine del territorio.

L’inaugurazione si è tenuta venerdì sera sul lungolago Cornicello di Bardolino, alla presenza degli amministratori comunali di Bardolino e Lazise, guidati dai sindaci Daniele Bertasi e Damiano Bergamini, e dei Comuni limitrofi. Tra gli intervenuti anche Joshi Leisinger, vicesindaco di Rednitzhembach, comune gemellato da vent’anni con Bardolino. Fabio Dei Micheli, presidente del Consorzio Vini Bardolino, ha ricordato come il Chiaretto di Bardolino sia il vino rosa più importante d’Italia, con 10 milioni di bottiglie prodotte ogni anno.

Grazie alle 32 cantine aderenti, il Bardolino Chiaretto Classico Doc e Spumante Doc si potranno degustare e acquistare direttamente dalle aziende produttrici della zona. Ai calici si potranno abbinare i tanti piatti tipici cucinati da De Gustibus (associazione bar e ristoranti Bardolino), Istituto alberghiero Carnacina e associazione Amo Bardo Garda, sul lungolago Lenotti di Bardolino e nel rinnovato parco di Villa Carrara Bottagisio. A Lazise, invece, si potranno assaggiare le ostriche rosa di Scardovari, alla Dogana Veneta, con gli chef Peter Brunel e Tino Vettorello, e il risotto al Chiaretto nei ristoranti aderenti; su lungolago Marconi ci saranno food truck con gastronomia locale.

Il programma.

Durante la manifestazione sono in programma concerti di musica dal vivo, mercatini dell’artigianato e vintage, esibizioni delle “bisse” (le tipiche imbarcazioni del lago), proiezioni tridimensionali su Villa Carrara Bottagisio, passeggiate nell’entroterra bardolinese con visite e degustazioni in cantina (su prenotazione) e, altra novità dell’edizione 2025, le degustazioni guidate con il wine expert Costantino Gabardi, a cura del Consorzio Vini Bardolino (su prenotazione).

Domenica 1° giugno alle 18 partirà da piazza Matteotti a Bardolino la tradizionale sfilata delle Confraternite; all’arrivo, nel parco di Villa Carrara Bottagisio, ci sarà la cerimonia di investitura degli Ambasciatori del Vino Chiaretto Bardolino, tra i quali la cantante Iva Zanicchi, e la premiazione dei migliori vini Chiaretto del 15° Concorso Enologico del vino Bardolino Chiaretto. Alle 22, sempre a Bardolino, spettacolo piromusicale sull’acqua con fuochi d’artificio “low sound”, a bassa intensità.