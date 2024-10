I 101 anni di nonna Irma: “Il segreto? Mangiare e dormire bene”

Irma Marcolini, la più longeva di Bardolino, ha festeggiato il traguardo del 101 anni nella sua casa di Cisano.

Ha compiuto 101 anni sabato 12 ottobre Irma Marcolini, la cittadina più longeva di Bardolino. Un traguardo festeggiato nel giardino della sua casa di Cisano, insieme ai figli Angelo, Gianfranco e Marco Consolini, alle nuore e ai nipoti, a parenti e amici. Per l’occasione ha ricevuto anche la visita del sindaco di Bardolino Daniele Bertasi e della consigliera comunale Martina Meschieri, che l’hanno omaggiata con un mazzo di fiori e una lettera di auguri.

Nata il 12 ottobre 1923 a Bardolino, la signora Irma è stata sposata con Francesco Consolini, reduce di Russia, deceduto all’età di 69 anni. “Mamma e papà avevano vissuto entrambi in centro al paese: erano mezzadri e lavoravano per Lenotti – ricorda il figlio Gianfranco –. Si erano conosciuti lì, lavorando i campi e facendo il filò alla sera: si sposarono nel dopoguerra, spostandosi negli anni Sessanta a Cisano, nell’attuale casa; con lo sviluppo del turismo, mio papà iniziò a lavorare nella distribuzione delle bevande e poi come giardiniere, fino a raggiungere la pensione”.

“Il segreto? Mangiare e dormire bene”.

Irma, invece, si dedicò alla cura della casa e dei tre figli maschi. “Le sarebbe piaciuto avere una femmina, ce l’ha sempre detto – ricorda il figlio –. Il suo segreto di longevità? Mangiare il giusto e dormire bene: dopo essere rimasta vedova si è sempre riguardata molto. Nostra mamma è una persona che si butta alle spalle facilmente le preoccupazioni, ma non per leggerezza, bensì per saggezza: chi ha passato la guerra ne ha viste di tutti i colori”.

Il suo stato di salute è buono, considerato che ha già scavallato e superato di un anno il secolo di vita. “Fino all’anno scorso viveva da sola: si era rotta il femore e pensavamo che fosse la fine – rivela il figlio –. Invece è stata operata e ha superato la riabilitazione, tornando a camminare; è ancora molto sveglia, specie se le si parla del passato”.

“Arrivare a 101 anni è un traguardo per pochi: ci ha colpito la tenacia della signora Irma ed è stato bello festeggiarla insieme alla sua famiglia – sottolinea il sindaco Daniele Bertasi –. A nome di tutta la comunità le auguriamo di trascorrere tanti altri giorni felici”.