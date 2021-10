In Veneto il virus rallenta. Zaia: “Incidenza e ricoveri ancora in calo”

La situazione Covid in Veneto: incidenza e ricoveri in calo.

“L’incidenza continua ad abbassarsi, siamo a 0,69%. Calano i ricoverati, oggi sono 253 in totale. Da una decina di giorni stanno calando in Veneto. E la differenza su questa partita l’hanno fatta i vaccini, nessun dubbio. Ad aumentare un po’ sono invece le terapie intensive, dove l’80% non sono vaccinati”. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa da palazzo Balbi a Venezia.

“Sui vaccini, abbiamo somministrato quasi 7 milioni di dosi. In questo momento la media è di 82,8% di persone vaccinate in Veneto. Ema ha approvato le somministrazioni della terza dose per i maggiorenni, noi stiamo vaccinando case di riposo, fragili, sanitari e over 80, sempre su base volontaria. Vedremo poi quali saranno le indicazioni a livello nazionale”.