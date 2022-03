Le indicazioni sanitarie dell’Ulss 9 per i rifugiati ucraini.

Arrivano direttamente dall’Ulss 9 Scaligera le indicazioni sulle procedure sanitarie da seguire per le persone che arrivano in Italia, e quindi anche a Verona, provenienti dall’Ucraina in questi giorni dopo l’invasione russa. Eccole in questo elenco.

Come da indicazioni ministeriali, l’Ulss 9 fa quindi sapere che i profughi provenienti dall’Ucraina dovranno:

1) effettuare un tampone antigenico rapido (indipendentemente dallo stato il giorno dell’arrivo in uno dei Comuni della Provincia di Verona , presso i punti tampone Ulss 9, senza prenotazione.

2) i soggetti non in possesso del Green pass (da vaccinazione, guarigione, da tampone eseguito nelle 48 ore se rapido 72 ore se molecolare precedenti l’arrivo in Italia) dovranno effettuare un periodo di quarantena (auto isolamento dagli altri conviventi di 5 giorni. La quarantena deve avvenire nel luogo dichiarato come proprio domicilio provvisorio al momento della regolarizzazione della posizione in Questura. In questo periodo e per i 5 giorni successivi (totale 10 giorni) dovranno utilizzare la mascherina FFP2. Alla fine della quarantena potranno effettuare il tampone antigenico presso i punti tampone dell’Ulss 9, ad accesso libero.

3) In caso di tampone positivo dovranno tornare immediatamente al proprio domicilio e restare in auto isolamento, separati dai in attesa della presa in carico da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 9.

4) In caso di tampone negativo, potranno recarsi, quanto prima, Ufficio Immigrazione della Questura di Verona, portando con sé: passaporto ed esito del tampone negativo consegnato d al Centro tamponi.

SEDI E ORARI ESECUZIONE TEST ANTIGENICI.

I test antigenici posso essere eseguiti con accesso libero nei punti tampone dell’ULSS 9 di seguito elencati:

– Verona presso Casa Soggiorno Bresciani Fondazione Opera San Camillo ingresso da incrocio tra Via Bresciani e Via Mercantini , dalle ore 9.00 alle 19.00 , dal lunedì alla domenica

– San Bonifacio: Ospedale San Bonifacio, Via Fontanelle, Portone Verde Unit à Diagnostica COVID 19 (ingresso in auto, parcheggio interno accanto all’accettazione), dalle ore 7.00 alle 19.00 , dal lunedì al sabato

– Legnago: presso l’ex LIDL Via del Pontiere 19 , dalle ore 7.00 alle 19.00 , dal lunedì alla domenica

– Bussolengo: Centro Polifunzionale, via C. A. Dalla Chiesa , dalle ore 7.00 alle 19.00, dal lunedì alla domenica



VALUTAZIONE STATO VACCINALE E ASSISTENZA PRIMARIA.

E’ in corso la predisposizione di una procedura di presa in carico delle persone ucraine, con l’identificazione di uno o più punti ambulatori ali territoriali dove sarà possibile effettuare:

● Prima visita e valutazione clinica, allo scopo di individuare e indirizzare situazioni di possibile urgenza o di bisogno sanitari o per terapie croniche.

● Contestuale valutazione dello stato vaccinale: copertura vaccinale in base a quanto previsto per età (bambini e con particolare riferimento alla protezione da tetano pertosse, difterite e poliomielite, morbillo, parotite, rosolia e varicella. Verrà inoltre valutato lo stato vaccinale contro il covid 19.

● Somministrazione dei vaccini che risultano non eseguiti e previsti dal vigente calendario nazionale e regionale, compreso il vaccine anti covid 19.

RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO.

A seguito della regolarizzazione della posizione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona, è possibile recarsi presso una delle sedi dei Distretti sanitari dell’Ulss 9 per ritirare la tessera sanitaria (STP) necessaria per le cure mediche.