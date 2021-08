Le nuove regole per le vaccinazioni nell’Ulss 9.

L’Ulss 9 spiega in dettaglio le novità da domani, 13 agosto, per le vaccinazioni, come anticipato dal governatore del Veneto Luca Zaia. In particolare, in applicazione delle ultime indicazioni regionali, da domani, venerdì 13 agosto, sono previste alcune importanti novità per quanto riguarda la prenotazione e l’accesso ai Centri di Vaccinazione della popolazione (Cvp) dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, e la programmazione delle seconde dosi di vaccino.

Le nuove regole.

– Per la fascia d’età 12-25 anni l’accesso ai Cvp è diretto (senza prenotazione), come già avviene per le persone con più di 60 anni, nei giorni e orari indicati sul sito dell’ULSS 9;

– Le seconde dosi vengono programmate a 21 giorni dalla prima dose per i vaccini Pfizer e a 28 giorni per i vaccini Moderna (in caso di impedimenti sarà comunque possibile concordare una data diversa);

– I cittadini residenti in Veneto possono prenotarsi in tutti i Cvp della Regione, indipendentemente dall’Ulss di appartenenza.

La stessa Ulss ribadisce poi l’importanza per le persone con pregressa positività Covid-19 di completare il ciclo vaccinale con la seconda dose.

I turni di chiusura dei Cvp in occasione di Ferragosto.

San Bonifacio – Palaferroli, 15/08

Verona – Fiera (AOUI) dal 14/08 al 16/08

Verona – Caserma Duca, dal 15/08 al 22/08

Villafranca – Aeronautica Militare, dal 14/08 al 18/08.