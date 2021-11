Tappa a Isola della Scala per lo Slow Tour di Patrizio Roversi, su Rete 4.

Fa tappa anche nel Veronese, e per la precisione a Isola della Scala, lo Slow Tour Padano di Patrizio Roversi. La seconda serie del programma su agricoltura, prodotti e territorio va in onda il sabato alle 15.35 e in replica il giovedì in seconda serata. Nella puntata di sabato 13 novembre ritroviamo Patrizio Roversi (oltre che in Valsugana e a Mezzolombardo) anche nel Veronese, a Isola della Scala, tra le risaie di vialone nano, dove nel corso del programma verrà spiegato cosa si fa per rendere la risaia meno impattante sull'ambiente.







Esiste la risaia biologica? Come funziona? Patrizio alla Riseria La Pila farà un bel ripasso di tutto e si cimenterà in una sfida di risotto all’ultimo chicco: risotto all’isolana contro pilaf alla mantovana, chi vincerà? Soprattutto scoprirà una gran quantità di modi per riciclare gli scarti del riso, con cui si può davvero fare di tutto, persino le case. Case stampate in 3D, fatte di lolla di riso, paglia e terra, progettate da agri-ingegneri che guardano al futuro. L’appuntamento con la quarta puntata del programma è per sabato 13 novembre alle 15.35 su Rete 4, in replica giovedì in seconda serata e on line subito dopo la messa in onda sul sito di Italia Slow Tour (https://www.italiaslowtour.it/slow-tour-padano-trentino-veneto/).