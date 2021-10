Anche a Verona sciopero generale lunedì 11 ottobre.

Per domani, lunedì 11 ottobre è stato proclamato per l’intera giornata lo sciopero generale nazionale per tutti i settori pubblici e privati da parte di diverse organizzazioni sindacali. L’agitazione riguarderà la scuola, gli uffici pubblici e i trasporti. Sono coinvolti ADL COBAS, Confederazione COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e FUORI MERCATO. E, ancora, dall’associazione U.S.I. – Unione Sindacale Italiana Confederazione sindacale fondata nel 1912, FLMU, AL Cobas, SOL Cobas e SOA.

Lo sciopero toccherà naturalmente anche Verona, dove alle 11 è fissata una manifestazione davanti alla sede Agsm-Aim di lungadige Galtarossa, per protestare contro l’aumento delle bollette dell’energia elettrica e del gas. Il Comune di Verona garantisce i servizi essenziali di Polizia locale (piantone comando, portineria municipale, centrale operativa, pronto intervento, ufficiale comando e coordinamento servizi); quello di ufficiale di Stato civile per le denunce di nascita e morte; l’attività di assistenti sociali per nuclei minori e anziani; e i servizi di Protezione civile.

Sarà inoltre fruibile la biblioteca civica dalle14 alle 19 e le biblioteche di pubblica lettura di Ponte Crencano, Borgo Trieste, Santa Lucia, Cadidavid, San Michele e Borgo Milano.

Trasporti.

Treni. Per il trasporto ferroviario, lo sciopero sarà dalle 21 di domenica alle 21 di lunedì 11 ottobre. Trenitalia pubblica sul proprio sito l’elenco dei treni nazionali garantiti in caso di sciopero. Nel trasporto regionale sono stati assicurati i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle 6 alle 9 e dalle ore 18 alle ore 21). Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia. Anche Italo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la lista dei treni garantiti.

Aerei. Anche per il trasporto aereo, ha reso noto l’Enac, ci sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Informazioni dettagliate sui singoli voli possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento. Lo stesso Enac ha comunque pubblicato un elenco dei voli garantiti.