Quarta dose per gli over 60, il Veneto pronto a riaprire gli hub vaccinali

Oggi il via libera anche in Veneto alla quarta dose per gli over 60.

Potrebbe arrivare già oggi il via libera dell’Ema e dell’Ecdc per allargare la quarta dose del vaccino contro il Coronavirus, includendo i fragili senza limiti di età e gli over 60. E il Veneto è pronto a riaprire gli hub vaccinali. In autunno saranno invece pronti i vaccini aggiornati, per poter così procedere con una nuova campagna di immunizzazione di massa, alla quale saranno chiamati coloro che hanno ricevuto l’ultima dose da 4-5 mesi o più.

Secondo indiscrezioni la circolare per la quarta dose agli over 60 sarebbe già pronta, in attesa della firma del ministro della Salute Roberto Speranza. Il booster si potrà fare da subito, e sarà esteso anche ai guariti. Insieme ai vaccinati con terza dose da più di 120 giorni, che secondo l’ultimo report dell’Iss sono a rischio malattia e reinfezione.

Quarantena sì o no?

L’altro fronte aperto è quello relativo alla quarantena per gli asintomatici. Mentre da molte parti si spinge per annullare di fatto la quarantena per gli asintomatici, dal presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli arriva un no secco: “Smettiamo di minimizzare i rischi comparando l’infezione a quella di un virus influenzale. È profondamente sbagliato”.

Diverso invece il parere dell’infettivologo Matteo Bassetti: “Diciamo alla gente di non uscire finché sono presenti sintomi. Poi possono riprendere a circolare indossando la mascherina. In pratica è una sanatoria. Accettiamo ciò che già avviene di fatto. Lei pensa che chi ha un’attività commerciale e scopre di essere positivo col tampone eseguito a casa, rispetti l’isolamento mettendola a rischio?”.