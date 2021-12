In treno sulle piste da sci con l’orario invernale.

In treno sulle piste da sci (e non solo), ecco come fare: entra infatti in vigore da domenica 12 dicembre l’orario invernale 2021-2022 di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). In Veneto, con il nuovo orario sarà più semplice raggiungere i comprensori sciistici grazie ad Alleghe Link, il servizio di mobilità integrata treno+bus che permetterà di viaggiare comodamente da Belluno alle piste da sci nel cuore delle Dolomiti.

Sono riconfermati i servizi Link verso Chioggia e Sottomarina, Caorle, Bibione e Cortina, i collegamenti verso gli aeroporti di Verona e Treviso e i treni fra Bassano e Vicenza, in appuntamento con le partenze e gli arrivi delle Frecce da e per Milano. Novità anche per l’Alta Velocità, con 6 nuovi collegamenti giornalieri in Frecciarossa fra Venezia e Roma, che portano il totale a 32.

Promozioni.

Se si sceglie di viaggiare senza limitazioni su Trenitalia Regionale, per qualsiasi destinazione nei weekend, dal 18 dicembre al 27 marzo, è possibile acquistare la promo Weekend Insieme a soli 22 euro. Nello stesso periodo, ogni ragazzo fino a 15 anni viaggia gratis il sabato e la domenica con la promo Junior Weekend, se accompagnato da adulto over 25 pagante.

Se invece si desidera organizzare il proprio tour personalizzato alla scoperta del Bel Paese con i treni regionali, le promo Italia in Tour dell’orario invernale permettono di spostarsi per 3 giorni senza limiti a 29 euro e per 5 giorni senza limiti a 49 euro, mentre per i ragazzi il prezzo è di 15 euro per 3 giorni e 25 euro per 5 giorni. E per i titolari di un abbonamento regionale è confermata la Promo Viaggia con Me, per viaggiare in due ovunque al prezzo di un solo biglietto.

In occasione di alcune Giornate mondiali e internazionali, si potrà viaggiare con lo sconto del 50% sui biglietti di corsa semplice acquistati attraverso il canale on line. Appuntamento domenica 16 gennaio con la Giornata Mondiale della Neve e domenica 20 marzo per festeggiare la Giornata Mondiale della Felicità. Infine, da febbraio sul sito trenitalia.com e su App Trenitalia sarà possibile acquistare un nuovo speciale Pass per viaggiare illimitatamente in un’intera Regione per un mese, pensata per coloro che si spostano quotidianamente per lavoro o affari verso destinazioni sempre diverse, o per chi voglia, nel proprio tempo libero, viaggiare alla scoperta delle meraviglie nella propria regione.