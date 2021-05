Covid a Verona, stabili i ricoveri negli ospedali.

Sono 163 i nuovi contagi da Coronavirus registrati dal pomeriggio di ieri in Veneto, che portano il totale dei casi a 413.142. Si registrano inoltre 9 decessi, con il totale a 11.365. Gli attuali positivi sono 21.740. Negli ospedali scendono sia i pazienti nei reparti ordinari (1209) e quelli in terapia intensiva (182).

Sono invece 63 in provincia di Verona i nuovi positivi dalle 17 di ieri: il numero degli attualmente positivi a Verona e provincia è ora di 4624, mantenendo il poco invidiabile primato di provincia con più casi del Veneto.

Per quanto riguarda gli ospedali, sono 225 (+2 da ieri mattina) quelli attualmente positivi ricoverati nelle strutture di Verona e provincia in area non critica: 55 a Borgo Roma, 30 a Borgo Trento, 35 a Legnago, 5 a San Bonifacio, 81 a Villafranca, 1 a Bussolengo, 18 a Negrar e 0 a Peschiera. Nelle terapie intensive veronesi ci sono invece 44 (-2 da ieri mattina) pazienti attualmente positivi: 16 a Borgo Roma, 10 a Borgo Trento, 6 a Legnago, 1 a San Bonifacio, 9 a Villafranca e 2 a Negrar.

(Visited 1 times, 30 visits today)