Verona, ieri crollo delle vaccinazioni anti Covid.

Sono 620, contro i 604 di ieri, i nuovi positivi da Coronavirus registrati da ieri mattina, martedì 10 agosto, in Veneto, che portano il totale dei casi attualmente positivi a 13.607. Nello stesso periodo invece sono 127 i nuovi positivi registrati nella sola provincia di Verona: il numero degli attualmente positivi a Verona e provincia è ora di 3.031, ovvero 65 in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda gli ospedali veronesi, ecco la situazione dei ricoveri: sono 53 (invariato) quelli attualmente positivi ricoverati nelle strutture di Verona e provincia in area non critica: 18 a Borgo Roma, 2 a Borgo Trento, 18 a Legnago, 0 a San Bonifacio, 0 a Villafranca, 0 a Marzana, 0 a Bovolone, 14 a Negrar e 1 a Peschiera. Nelle terapie intensive veronesi ci sono 7 (+2) pazienti attualmente positivi: 0 a Borgo Roma, 3 a Borgo Trento, 2 a Legnago, 0 a San Bonifacio, 0 a Villafranca, 0 a Peschiera e 2 a Negrar.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, nei centri vaccinali di Ulss 9 e Azienda ospedaliera ieri sono state somministrate soltanto 4.820 dosi, poco più della metà rispetto al solito, che portano il totale a 1.061.305.