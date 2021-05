Verona, contagi e ricoveri ancora in calo.

Sono 219 i nuovi contagi da Coronavirus registrati dalla mattina di oggi in Veneto, che portano il totale dei casi attualmente positivi a 18.990, dato in calo. Nello stesso periodo sono 42 i nuovi positivi registrati in provincia di Verona, dalle 8 di questa mattina: il numero degli attualmente positivi a Verona e provincia è ora di 4044, ancora in calo ma sempre con il poco invidiabile primato di provincia con più casi del Veneto.

Per quanto riguarda gli ospedali veronesi, continua il calo dei ricoveri: sono 194 (-6 da questa mattina) quelli attualmente positivi ricoverati nelle strutture di Verona e provincia in area non critica: 41 a Borgo Roma, 29 a Borgo Trento, 27 a Legnago, 4 a San Bonifacio, 78 a Villafranca, 1 a Bussolengo, 13 a Negrar e 1 a Peschiera. Nelle terapie intensive veronesi ci sono invece 37 (+1 da questa mattina) pazienti attualmente positivi: 8 a Borgo Roma, 12 a Borgo Trento, 3 a Legnago, 1 a San Bonifacio, 10 a Villafranca 1 a Peschiera e 2 a Negrar.

