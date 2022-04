Zaia: “Situazione Covid sotto controllo, ma bisogna essere prudenti”.

In Veneto si sta monitorando la situazione in merito alla nuova variante del Coronavirus, la Xe. Lo ha assicurato il presidente della Regione Luca Zaia: “Al momento la situazione in Veneto è assolutamente sotto controllo – ha detto Zaia -. Oggi abbiamo 6.800 contagiati, meno di 50 persone in terapia intensiva e 857 ricoverati in area non critica”.

Serve ancora prudenza, però: “Davanti a circa 7mila contagiati al giorno – ha aggiunto il governatore – i cittadini devono capire che bisogna usare il buon senso e nei luoghi affollati, dove vi sono assembramenti, va portata la mascherina. Come il bagno al mare: fare il bagno in mare non è vietato ma a gennaio non lo fa nessuno”. Quanto alla variante Xe, Zaia ha garantito che “stiamo monitorando la situazione, sequenziando i campioni positivi”.