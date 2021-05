Coprifuoco, bar, ristoranti: tutte le novità introdotte dal nuovo decreto.

Ci siamo. La tanto attesa cabina di regia è arrivata. Molti la aspettavano, anche a Verona, e sul lago di Garda, sperando in qualche buona notizia per far ripartire definitivamente settori ancora in difficoltà come quelli legati alla ristorazione, e in generale al turìsmo. Dopo la cabina di regia ci si prepara all’atteso decreto, che allargherà le maglie alle misure anti-Covid in vigore negli ultimi mesi.

Le principali novità riguardano il coprifuoco allungato dalle 22 alle 23 già da subito e i centri commerciali aperti nel week end, a partire dal 22 maggio. Ma la novità più importante è il possibile arrivo anche in Veneto della tanto sospirata zona bianca, traguardo che dovrebbero tagliare prima di tutti Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, mentre dal 7 giugno dovrebbe toccare anche a Veneto, Abruzzo e Liguria. Una prima volta per la regione, che sperimenterà così l’idea di un possibile ritorno alla normalità.

Coprifuoco.

Il coprifuoco sarà spostato alle 23 da subito, per poi andare avanti di un’altra ora, fino a mezzanotte, dal 7 giugno, e sparire del tutto dal solstizio d’estate, 21 giugno. Ma attenzione; questo vale per le zone gialle. Se alcune regioni, e il Veneto come detto è tra queste, dovessero passare in zona bianca, il coprifuoco in quel caso non sarebbe previsto.

Bar, ristoranti e banchetti.

Inoltre, dal primo giugno bar e ristoranti accessibili anche al chiuso fino alle 18, con la possibilità di servire i clienti anche al bancone. Via libera anche alla riapertura dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 22 maggio. Dal 15 giugno potranno invece riprendere anche feste e ricevimenti di matrimoni, battesimi, lauree. Dopo le cerimonie civili e religiose si potrà quindi tornare a banchettare con parenti e amici. Restano per ora chiuse le discoteche. Dal 15 giugno riaprono anche i parchi tematici.

Sport, piscine e palestre.

Palestre aperte dal 24 maggio. A partire dall’1 luglio potranno riaprire le piscine al chiuso e i centri benessere. Per quanto riguarda, invece, eventi e competizioni sportive sarà ammessa la presenza del pubblico dall’1 giugno all’aperto e dall’1 luglio al chiuso nel limite del 25 per cento della capienza massima e comunque con un massimo di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso.

Fasce di rischio.

Per quanto riguarda le fasce di rischio, dovrebbero passare da 21 a 12, e verrà rivisto l’Rt. A determinare il passaggio da un colore all’altro ci saranno soprattutto l’indice Rt ospedaliero e l’incidenza dei casi su 100 mila abitanti (con 250 si va in zona rossa, con 150-250 in arancione, con 50-150 in giallo e con meno di 50 in bianco), mentre dovrebbe sparire l’indice Rt dei contagi.

(Visited 1 times, 142 visits today)