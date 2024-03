Il cioccolato fa del bene: al via la campagna di Pasqua di Ffc Ricerca

Il cioccolato fa del bene: al via la campagna di Pasqua 2024 della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

Una bambina dal sorriso contagioso, Stella, è il volto della Campagna di Pasqua 2024 della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. L’invito rivolto a tutti, è quello di sostenere la ricerca sulla malattia genetica più diffusa in Europa, la fibrosi cistica, con i dolci solidali. Stella, famosa testimonial di altre campagne della Fondazione, è ritratta mentre abbraccia un grande l’uovo Gold, simbolo della Pasqua Ffc Ricerca. Un’immagine che rivela la voglia di trasmettere un messaggio di speranza e supporto a tutti coloro che lottano contro questa malattia.

La Campagna si avvale del sostegno sui social media di ambassador e personaggi noti, tra cui Luca Abete di Striscia La Notizia, il campione olimpico Massimo Stano e Matteo Giunta, allenatore di nuoto e marito di Federica Pellegrini. Tutti si uniscono per lanciare un appello a favore della missione della Fondazione: trovare una cura per il 30% delle persone affette da fibrosi cistica, ancora prive di terapia.

Una vasta gamma di prodotti è disponibile per sostenere la ricerca. Sono tutti pensati per accontentare i gusti di grandi e piccini e celebrare la tradizione pasquale con un gesto che contribuisce al progresso della scienza. L’elemento iconico della Campagna è l’uovo di cioccolato, nelle varianti fondente, al latte e senza glutine. È disponibile in due dimensioni: da 350 grammi, per le scuole che ogni anno dimostrano il loro sostegno, e la classica da 500 grammi.

Ritorna anche l’Uovo Gold con una sorpresa donata dall’azienda Brandart, sempre vicina alla Fondazione. Per coloro che cercano alternative, sono disponibili colombe tradizionali e al cioccolato, oltre a simpatici coniglietti di cioccolato al latte. In questo periodo pasquale, unirsi alla Campagna di FFC Ricerca non solo regala dolci momenti, ma sostiene una causa importante che mira a garantire una vita migliore a chi lotta contro la fibrosi cistica.

Per acquistare i prodotti, cliccare qui.