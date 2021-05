Catullo, dal 26 giugno nuova tratta giornaliera Verona-Amsterdam

KLM annuncia la nuova tratta giornaliera Verona-Amsterdam.

Da Verona ad Amsterdam per l’estate? Si può. Dopo che nei giorni scorsi Ryanair aveva annunciato una nuova tratta dal Catullo, Verona-Manchester, ora tocca alla compagnia KLM allargare la scelta dei vacanzieri da Verona. In vista della progressiva ripresa dei viaggi, infatti KLM aumenta i voli dall’Italia e collegherà, dal 26 giugno al 29 agosto, l’aeroporto Valerio Catullo di Verona ad Amsterdam Schiphol.

“Siamo estremamente felici di inaugurare questo nuovo collegamento tra Verona e Amsterdam grazie al quale i passeggeri in partenza da un importante bacino d’utenza come quello del Veneto occidentale e della Lombardia orientale potranno connettersi al network globale di KLM e i turisti raggiungere più facilmente una regione ad alta vocazione turistica oltre che economica”, dichiara Stefan Vanovermeir, dg di Air France-KLM East Mediterranean.

“È con grande soddisfazione che l’aeroporto di Verona concretizza con questo volo l’intenso lavoro svolto con KLM, che porta all’introduzione di un collegamento giornaliero sull’importante hub di Amsterdam Schiphol, la cui rete di voli garantisce coincidenze per destinazioni di lungo raggio, con ricadute fortemente positive per il traffico sia incoming che outgoing. Siamo fiduciosi che l’impegno congiunto nella promozione del volo produrrà risultati importanti per lo scalo e per l’intero territorio servito” afferma Monica Scarpa, Amministratore Delegato di Catullo.

Quest’estate KLM collegherà 96 destinazioni dal suo hub di Amsterdam Schiphol. Il nuovo collegamento per Verona sarà operato tutti i giorni in Embraer 190 con una capacità di 100 posti. Orari: Verona-Amsterdam: partenza ore 12h35 arrivo ore 14h30; Amsterdam-Verona: partenza ore 10h25 arrivo ore 12h05.

(Visited 1 times, 19 visits today)