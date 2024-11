Unieuro inaugura il nono store della provincia di Verona

Unieuro apre al centro commerciale di Affi il nono store della provincia di Verona.

Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, apre un nuovo punto vendita in provincia di Verona: domani, mercoledì 13 novembre, sarà inaugurato uno store diretto ad Affi.

Lo store di Affi, il nono dell’insegna in provincia di Verona, è situato all’interno del centro commerciale Grand’Affi Shopping Center. Una location ad alto traffico, grazie alla sua posizione strategica di snodo verso il Lago di Garda, ottimale per il nuovo negozio Unieuro: 950 mq di superficie dedicata alla tecnologia, dove trovare un’ampia offerta di prodotti e un team di 13 addetti alla vendita, a disposizione della clientela per un supporto professionale nell’esperienza di acquisto.

All’apertura i clienti troveranno ad attenderli le offerte del “Passion Black Friday”, un’occasione

per rinnovare i prodotti per la casa, il lavoro e lo studio – dagli elettrodomestici ai device, dagli

smartphone ai dispositivi per l’home entertainment.