Incendio in una cartiera a Zevio: silos in fiamme 

Fiamme nascoste nei silos di polvere di carta a Zevio: scoppia un incendio nella cartiera.

Momenti di tensione ieri sera in una cartiera di Zevio, dove un incendio ha impegnato le squadre dei vigili del Fuoco per circa quattro ore. L’allarme è scattato poco dopo le 19 di ieri, 10 novembre, nell’attività di via Tre Ponti. Le fiamme, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, si sono sviluppate all’interno di alcuni silos che fanno parte del sistema di depolverizzazione della cartiera.

L’intervento si è rivelato particolarmente complesso per i pompieri. Il focolaio, alimentato da polvere di carta, si trovava in una posizione difficile da raggiungere, nei pressi della sommità dei silos. Per riuscire a estinguere completamente l’incendio e mettere in sicurezza la struttura, i vigili del Fuoco hanno dovuto praticare delle aperture nella lamiera dei contenitori.

Grazie a questa manovra, è stato possibile raggiungere il cuore dell’incendio e spegnerlo. Le operazioni si sono concluse solo dopo quattro ore di lavoro ininterrotto da parte delle squadre di Verona.