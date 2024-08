Coco, il “gatto del popolo”, impallinato e ucciso in strada a Zevio

Zevio, il gatto Coco impallinato e ucciso in strada: la denuncia degli animalisti. Caccia all’autore del colpo di fucile fatale.

Ucciso con un colpo di fucile che lo ha preso in pieno, senza lasciargli scampo: è morto così, in strada a Zevio, davanti al supermercato di via Smania, Coco, conosciuto dagli abitanti della zona come il “gatto del popolo”. E’ successo la sera di domenica, intorno alle 20.30. Coco è stato soccorso da alcuni passanti che lo hanno immediatamente portato in clinica veterinaria, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, alcuni organi vitali erano stati lesi dai proiettili: ora è caccia all’uomo e sono in corso le indagini.

Coco era il “gatto del popolo” perché era solito andare di casa in casa a chiedere cibo e coccole. Ma qualcuno ha deciso di mettere fine alla sua vita in un modo così violento. Lndc Animal Protection, la Lega nazionale per la difesa del cane, ha deciso di denunciare quanto accaduto, nel tentativo di risalire all’autore, ancora senza nome, del colpo di fucile che ha impallinato a morte Coco.

“La nostra sezione Lndc Animal Protection di Legnago e Basso Veronese sta seguendo questo caso da vicino per reperire quante più informazioni possibili – ha affermato la presidente nazionale Lndc Piera Rosati -. Chiediamo ai cittadini che si trovavano in quella zona domenica scorsa intorno alle 20 di collaborare per fornire informazioni utili a identificare il prima possibile”.