Stewart Copeland porta la musica dei “Police” a Villafranca

I Police rivisti dal batterista Stewart Copeland: il concerto è al Castello di Villafranca.

Il 23 luglio 2025, alle 21:15, il Castello Scaligero di Villafranca ospiterà l’evento: “Police Deranged For Orchestra”, il concerto sinfonico di Stewart Copeland, leggendario batterista e fondatore dei Police. L’evento si inserisce nel calendario del Villafranca Festival 2025.

I grandi successi dei Police in chiave sinfonica.

Stewart Copeland, noto per la sua carriera da compositore in ambito operistico, orchestrale e per il balletto, offre al pubblico un’esperienza musicale inedita. “Police Deranged For Orchestra” è una reinterpretazione sinfonica dei brani più celebri della band, tra cui “Roxanne”, “Don’t Stand So Close To Me” e “Message In A Bottle”.

Accompagnato da un ensemble di musicisti e da un’orchestra di 27 elementi, Copeland dà nuova vita alle canzoni dei Police, in un viaggio musicale che ripercorre la sua straordinaria carriera, dagli esordi fino a oggi.

L’origine di un’idea innovativa.

L’idea di questo spettacolo è nata durante la realizzazione della colonna sonora di un film sui Police. Lavorando sulle tracce originali per adattarle alle esigenze cinematografiche, Copeland ha scoperto nuove sonorità e possibilità espressive, dando vita a una versione orchestrale del repertorio della band.

Il concerto è promosso dall’amministrazione Comunale di Villafranca e organizzato da Eventi Verona Srl, in collaborazione con International Music and Arts.