Dalla Provincia parere negativo sulla discarica di inerti a Quaderni di Villafranca

No della Provincia alla discarica di inerti a Quaderni di Villafranca.

La Provincia di Verona, attraverso il dirigente del Settore servizi in campo ambientale, ha firmato oggi, giovedì 27 febbraio, la determina con cui si esprime parere negativo di compatibilità ambientale sull’intervento presentato dalla società Dasty per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti nell’ex cava di Quaderni nel comune di Villafranca di Verona, a poche centinaia di metri dal confine con il territorio di Valeggio sul Mincio.

La decisione segue e si basa sull’approvazione, del 24 febbraio, da parte della conferenza di servizi decisoria in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale, del parere negativo espresso dal Comitato Via.

Per il Comitato, il progetto non è coerente con i dettami pianificatori vigenti in quell’area e dunque non ne rispetta alcune limitazioni. Ad esempio, l’impermeabilizzazione delle sponde della ex cava, prevista dal progetto, risulterebbe vietata in quel contesto dallo strumento urbanistico comunale. Anche lo scarico delle acque meteoriche verso l’esterno dell’area sarebbe in contrasto con il PAT, il Piano d’Assetto del Territorio. Vi sono, inoltre, criticità legate al traffico indotto dall’intervento che risulta non compatibile con le previsioni di utilizzo dell’itinerario ciclabile Quaderni-Valeggio su strada Canale (previsto nel PTCP e PAT e dal Piano Urbano della Mobilità – Piano Generale del Traffico Urbano).