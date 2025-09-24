“Vinyl Emotion”: il vinile torna protagonista a Villafranca

A Villafranca una giornata speciale dedicata ai dischi: torna “Vinyl Emotion”.

Sabato 27 settembre 2025, piazza Giovanni XXIII a Villafranca diventerà il palcoscenico di una giornata dedicata al vinile. Dalle 16.30 alle 21.30, spazio a “Vinyl Emotion”, iniziativa che mescola musica, laboratori e spettacoli per avvicinare curiosi e appassionati al mondo dei dischi.

Dj per un giorno.

Il pomeriggio si aprirà con un laboratorio guidato, in cui ragazzi e famiglie potranno scoprire i segreti del mixaggio provando direttamente a mettere le mani su due vinili e a unirli come veri Dj. Dopo questo momento introduttivo, sarà la volta di un Dj set di Radio Blu, seguito da un incontro che ripercorrerà la storia dell’emittente, attiva tra la fine degli anni Settanta e i primi Duemila, proprio nell’anno in cui si celebra il 101esimo anniversario della nascita della radio.

La conclusione della serata, alle 19.15, vedrà la piazza trasformarsi con lo spettacolo “Impressioni di Settembre – Capolavori narrati”. L’ingresso è gratuito e, in caso di maltempo, l’appuntamento verrà rinviato.