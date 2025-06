La Fiera dei Santi Pietro e Paolo accende Villafranca: prodotti tipici, concerti e show piromusicale.

Dal 27 al 30 giugno Villafranca di Verona è pronta per un appuntamento che da oltre tre secoli rinnova il legame con le proprie radici: la storica Fiera dei Santi Pietro e Paolo, giunta alla sua 312esima edizione.

Cuore dell’evento sarà l’area del Castello Scaligero, dove per tre serate consecutive la Fiera del Territorio accoglierà stand gastronomici e artigianali che celebrano le eccellenze locali. I banchi apriranno ogni sera alle 19, invitando a gustare specialità come tortellini di Valeggio, gnocchi di malga, riso all’isolana, Broccoletto di Custoza, polenta di Vigasio, le celebri sfogliatine di Villafranca e altri piatti della tradizione.

Accanto ai sapori, un fitto programma di musica e spettacoli animerà piazze e cortili. Venerdì 27, Piazza Giovanni XXIII ospiterà il concerto-tributo a Vasco Rossi con la VR Band, mentre nel cortile del castello si ballerà con le note dell’Orchestra Selena Valle.

Sabato sarà la giornata clou: dopo l’inaugurazione ufficiale in Piazza Giovanni XXIII, con la banda cittadina e le Majorettes di Quaderni, spazio alla musica folk e alle danze con DJ set fino a notte fonda. All’interno delle mura, la pista si accenderà con un revival di successi dagli anni Settanta ai Novanta.

Domenica toccherà alle coreografie del GDV Dance Studios trasformare la piazza in un palcoscenico a tema marinaro, mentre la serata al castello sarà allietata dall’Orchestra Susanna Pepe.

Lunedì chiusura in stile western, con balli country in piazza e, a mezzanotte meno un quarto, gran finale con lo spettacolo piromusicale intitolato Dream, un sogno di pace: cinque atti di luci e musica per salutare in grande stile la Fiera e regalare alla città una notte di emozioni.

Ingresso libero.