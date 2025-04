Villafranca: defibrillatore attivo alla Cgil per lavoratori e cittadini

Villafranca: inaugurato defibrillatore alla Cgil con fondi provenienti da multe.

Da oggi 23 aprile, è attivo un nuovo defibrillatore nella sede della Cgil di Villafranca, in piazza Villafranchetta. Il dispositivo è stato acquistato grazie al progetto “Ben-essere a lavoro”, promosso dall’Ulss 9 con la collaborazione di Spisal, Inail e Ispettorato del lavoro. Il progetto, che ha un valore complessivo di 775 mila euro, finanzia iniziative per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oltre all’installazione del defibrillatore, è stato previsto anche un corso di formazione per il personale sulla rianimazione cardiopolmonare (tecnica Blsd). Il defibrillatore sarà a disposizione non solo dei lavoratori della sede sindacale, ma anche di tutta la comunità di Villafranca.

Raffaello Fasoli, segretario della Cgil di Verona, ha spiegato che i fondi utilizzati per il progetto provengono da multe e sanzioni per violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. “Per legge – ha detto – questi soldi devono tornare alla comunità per promuovere la prevenzione”.

Il progetto della Cgil di Verona si è classificato al primo posto su 40 proposte presentate da aziende, scuole, associazioni ed enti pubblici. Nelle prossime settimane verranno installati altri defibrillatori nelle sedi Cgil di Legnago, San Bonifacio, Caprino e Verona.