Villafranca contro le zanzare, distribuzione gratuita di kit antilarvali

Il Comune di Villafranca distribuisce kit antilarvali gratuiti contro la proliferazione delle zanzare: il calendario di distribuzione.

Il Comune di Villafranca contro la proliferazione delle zanzare: l’amministrazione ha annunciato la distribuzione gratuita di flaconi contenenti pastiglie antilarvali, efficaci per il trattamento dei ristagni d’acqua e la conseguente riduzione della presenza di insetti molesti.

Il kit sarà consegnato gratuitamente, fino ad esaurimento scorte, a un componente per ogni nucleo familiare residente che usufruisce del servizio di raccolta del verde. È possibile ritirare il prodotto anche per conto di un familiare, presentando una delega scritta.

Il calendario di distribuzione dei kit antilarvali.

Mercoledì 28 maggio , dalle 9.30 alle 13 , presso l’Auditorium Comunale di Villafranca in via Rizzini , vicino alla chiesa dei Frati Cappuccini;

, dalle , presso l’Auditorium Comunale di Villafranca in , vicino alla chiesa dei Frati Cappuccini; Mercoledì 4 giugno , dalle 9.30 alle 13 , presso gli impianti sportivi di Dossobuono , in via Della Maddalena , di fronte alla sede degli Alpini;

, dalle , presso gli impianti sportivi di , in , di fronte alla sede degli Alpini; Mercoledì 11 giugno, ancora dalle 9.30 alle 13, presso l’Auditorium Comunale di Villafranca in via Rizzini.

Oltre alla distribuzione del prodotto, il Comune richiama l’attenzione su alcune buone pratiche indispensabili per il contenimento del fenomeno, come previsto anche dal Regolamento di Polizia Urbana (art. 28). Tutti i cittadini sono infatti tenuti a:

Eliminare ristagni d’acqua in giardini, cortili e terrazzi (come quelli presenti in sottovasi, secchi e ciotole);

in giardini, cortili e terrazzi (come quelli presenti in sottovasi, secchi e ciotole); Trattare con larvicidi le raccolte d’acqua non eliminabili, utilizzando prodotti reperibili nei negozi di giardinaggio, farmacie o ferramenta.

In aggiunta, su indicazione dell’Ulss 9 Scaligera, si raccomanda l’utilizzo di repellenti per uso cutaneo registrati come presidi medico chirurgici o biocidi, da applicare esclusivamente sulla pelle esposta e seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta.