A Villafranca si ride: Enrico Brignano porta il suo show al castello scaligero.

Enrico Brignano porta il suo nuovo spettacolo “Bello di mamma!” anche a Verona, con una tappa attesa il 10 luglio al Castello Scaligero di Villafranca. Dopo il successo de I 7 Re di Roma, l’attore e comico romano torna in scena con un one-man show che mescola comicità, satira d’attualità e momenti più intimi.

Il cuore dello spettacolo è una riflessione ironica, a tratti malinconica, su ciò che stiamo vivendo: un’epoca di intelligenze artificiali, ansie globali, verità distorte. Brignano affronta questi temi con il suo stile, oscillando tra battute taglienti e ricordi familiari, prendendo spunto proprio da quell’espressione rassicurante del titolo – “bello di mamma” – per ritrovare un po’ di umanità in mezzo al caos.

A fare da cornice alla data veronese sarà il Castello Scaligero di Villafranca, luogo storico che negli ultimi anni è diventato un riferimento per i grandi eventi estivi. In scena con Brignano, anche un’orchestra di dieci elementi e due coriste, per uno show che promette ritmo e varietà.