Sagra di San Rocco: a Forette cinque giorni di festa a Ferragosto

Conto alla rovescia per la Sagra di San Rocco a Forette: dal 14 al 18 agosto.

Forette si prepara a vivere cinque giorni di festa e divertimento con la Sagra di San Rocco: il programma è ricco di musica, tradizione religiosa e spettacoli per tutte le età. Dal 14 al 18 agosto, la comunità accoglierà residenti e visitatori con una serie di appuntamenti serali pensati per animare l’estate.

Si parte giovedì 14 agosto alle 21.00 con “Così Sia”, tributo ai Nomadi che darà il via alle danze con le note immortali della storica band italiana. Venerdì 15 agosto, alle 21.00, torna l’attesissimo Forettefestival, la gara canora giunta alla sua 34esima edizione, occasione per scoprire nuovi talenti locali e trascorrere una serata in allegria.

La giornata di sabato 16 agosto inizierà alle 18.00 con la Santa Messa e la tradizionale processione con la statua di San Rocco, momento di grande devozione per la comunità. La serata proseguirà alle 21.00 con la musica di Corrado DJ.

Domenica 17 agosto, dalle 17.00, spazio all’arte con la 22esima edizione dei Giovani Madonnari, seguita alle 21.00 da una serata danzante in compagnia dell’orchestra di Susanna Pepe, per ballare sotto le stelle. Gran finale lunedì 18 agosto: alle 21.00 serata danzante con l’orchestra Vidaloca Band, seguita dal grandioso spettacolo pirotecnico delle 23.45.