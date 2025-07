A Peschiera del Garda torna “San Benedetto in Festa”

“San Benedetto in Festa” 2025: quattro serate di musica e divertimento a Peschiera.

Dal primo al 4 agosto, San Benedetto di Lugana a Peschiera del Garda, ospiterà la decima edizione di San Benedetto in Festa, un appuntamento ormai fisso dell’estate gardesana.

Per quattro serate l’area accanto alla parrocchia di San Benedetto si trasformerà in un punto di ritrovo per famiglie, giovani e appassionati di musica, con spettacoli dal vivo, piatti golosi e tante attrazioni per i più piccoli.

Musica.

Il programma musicale prevede un viaggio attraverso generi e decenni: si parte venerdì 1 agosto con i ritmi dance della Kriss Groove Band. Sabato 2, omaggio ai successi di Zucchero grazie alla CipoSugar Band. Domenica 3 agosto si torna negli anni ’90 con le hit degli 883, interpretate dai CircoMax. Gran finale lunedì 4 agosto con una serata firmata Radio Studio Più, per ballare fino a tardi sotto le stelle.

Non mancheranno aree gioco, animazione per bambini con Prezzemolo, la mascotte di Gardaland, truccabimbi e un mercatino per curiosare tra bancarelle e artigianato locale. Dalle 19:30 sarà attiva l’area gastronomica con specialità per tutti i gusti.

L’ingresso è libero, e l’evento è organizzato dall’associazione “Amici in Festa” con il patrocinio del Comune. Un ampio parcheggio gratuito sarà a disposizione dei visitatori.