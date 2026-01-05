Lotto fortunato in provincia di Verona, a fare festa è Vigasio

Lotto fortunato ancora una volta in provincia di Verona, la vincita realizzata con una giocata nel punto vendita di Vigasio.
Festeggia il Veneto con una doppietta al Lotto da 24.500 euro nelle estrazioni di venerdì 2 gennaio e sabato 3 gennaio, e la fortuna arriva anche in provincia di Verona.
Come riporta Agipronews, centrati 12.500 euro a Vigasio, con un ambo su Bari in un punto vendita di via Solferino. A questi si aggiungono 12mila euro a Cavarzere, provincia di Venezia, presso un esercizio di piazza Vittorio Emanuele. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,7 milioni di euro, per un totale di 11,4 milioni di euro da inizio 2026.