Veronella, la festa della Verza Moretta conquista il titolo di Sagra di Qualità

È ufficiale, alla Festa della Verza Moretta di Veronella è stato attribuito il titolo di Sagra di Qualità.

La Festa della Verza Moretta di Veronella ottiene il titolo di “Sagra di Qualità” 2024. Era già stato deciso nel novembre 2023. Lo annunciava durante l’inaugurazione della decima edizione dell’evento, Rino Furlan referente Unpli Veneto, membro della Commissione Unpli delle “Sagre di Qualità”.

La Pro Loco di Veronella si associa quindi a un gruppo di soli tre eventi della provincia di Verona che hanno, tra i 64 totali in Italia, il marchio di “Sagra di Qualità”. Gli altri due sono la “Sagra dei Bisi” di Colognola ai Colli e la “Festa del Mandorlato” di Cologna Veneta. Un grande successo per la giovane Proloco di Veronella e per i volontari il cui impegno e dedizione sono la linfa vitale di queste iniziative.

Conservare le tradizioni locali e promuovere l’economia territoriale per valorizzare i prodotti e i piatti tipici locali su scala nazionale, sono passi cruciali. Servono a preservare l’identità e la bellezza delle sagre folcloristiche. Sono i pilastri fondamentali per conservare l’autenticità e il fascino di questi piccoli patrimoni, che hanno una storia di profondo legame territoriale.

Il marchio “Sagra di Qualità” non rappresenta soltanto un riconoscimento per l’evento in sé, bensì un elogio per l‘intera comunità, che dimostra la passione nell’organizzare tali manifestazioni.