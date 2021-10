Veronella, inaugurata “Casa Tezon”.

Entrata in funzione lo scorso mese di maggio, è stata ufficialmente inaugurata, in via Roversello 12, nel Comune di Veronella, “Casa Tezon”, una Comunità̀ terapeutica riabilitativa protetta realizzata e gestita dalla Cooperativa veronese Promozione Lavoro. Una struttura che ad oggi è arrivata ad accogliere 6 donne su 16 posti disponibili totali.

Casa Tezon è una Comunità̀ terapeutica riabilitativa protetta (prima esperienza nazionale), che accoglie esclusivamente utenti di sesso femminile, autrici di varie tipologie di reato e affette da forme di patologie psichiatriche stabilizzate, con un accertato, seppur attenuato, grado di pericolosità̀ sociale. Le utenti provengono dalle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive, oppure dal territorio inviate tramite l’Autorità̀ giudiziaria o dal Dipartimento di Salute Mentale di riferimento.

Il progetto Casa Tezon nasce dalla lettura di un bisogno sanitario presente in Italia e dall’idea di dare vita ad un nuovo servizio sperimentale, unico in Italia, poiché́ non vi sono ancora strutture protette dedicate esclusivamente alle donne. L’obiettivo di Promo Lavoro è quello fornire un riferimento in su scala nazionale e un esempio da replicare per risolvere questo tipo di problematiche e situazioni.

La Comunità̀, come detto, può̀ accogliere fino a 16 pazienti, di cui due residenti nella Regione Veneto. Alla data di oggi, sono ospitate sei persone provenienti dalla Calabria, Emilia Romagna, Toscana Lazio e Sicilia. Le ospiti risiedono all’interno di una ristrutturazione di un immobile storico, un “tezon” (da qui il nome), luogo dove veniva prodotto il il Salnitro per la polvere da sparo per la Serenissima.

Al taglio del Nastro hanno partecipato Laura GIni , vicesindaco del Comune di Veronella, Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e al sociale, Raffaele Grottola, direttore Servizi sociali Ulss 9 Scaligera, Stefano Granata, presidente nazionale Confcooperative Federsolidarietà, Tommaso Maniscalco, referente salute mentaledella Regione Veneto, Fabio Piubello, presidente del consiglio di Gestione della Cooperativa Promozione Lavoro, Giorgio Roveggia, fondatore della Cooperativa Promozione Lavoro.

Molti sindaci del territorio erano presenti, assieme all’assessore Daniela Maellare, il consigliere Anna Leso con la delega alla famiglia, il direttore del Distretto Beatrice Gazzola, Mirella Cester della Regione Veneto, il direttore della Rems Gianfranco Rivellini.