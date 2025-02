La Ztl di Verona finisce in tribunale, depositato il ricorso al Tar

Depositato il ricorso al Tar del Veneto: la Ztl di Verona finisce in tribunale.

La regolamentazione della Ztl di Verona approda in tribunale: è stato presentato un ricorso al Tar del Veneto. Questo per chiedere l’annullamento dell’ordinanza che ha eliminato le fasce orarie di libero accesso al centro storico. Il Comune, a quanto pare, continuerà a difendere la propria decisione.

Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 28 ottobre, ha sollevato un acceso dibattito tra amministrazione, commercianti e cittadini. Ieri pomeriggio infatti c’è stato un incontro tra l’assessore alla Mobilità Ferrari, quello al Commercio Rotta, rappresentanti delle categorie economiche e i capigruppo politici per discutere degli effetti della nuova regolamentazione.

Secondo l’amministrazione, l’obiettivo non è la chiusura del centro, ma una riorganizzazione per gestire il traffico in un’area dove i permessi rilasciati superano i posti auto disponibili. Tra le proposte avanzate, l’ampliamento della possibilità di prenotare l’accesso tramite app e la creazione di convenzioni con i parcheggi limitrofi.

Le associazioni di categoria hanno espresso preoccupazione per l’impatto della misura sulle attività commerciali e artigianali, mentre dall’opposizione si levano critiche alla giunta, accusata di non aver considerato adeguatamente le difficoltà degli esercenti e cittadini.