Lo yogurt piú buono? È di un’azienda agricola di Isola Rizza.

Lo yogurt piú buono del Veneto è quello dell’azienda agricola veronese “La Corte” di Isola Rizza, gestita dalla famiglia Cristofoli. L’impresa aveva già ottenuto un importante riconoscimento dall’associazione italiana allevatori nel settore lattiero-caseario come la migliore stalla da latte della provincia di Verona. Ma il successo non si è fermato qui: “La Corte” ha anche trionfato come produttrice del miglior yogurt di fattoria dell’intero Veneto.

Il titolo è stato assegnato durante la 47esima edizione della Festa dell’Agricoltura a Istrana in provincia di Treviso. Il prodotto vincente è stato uno yogurt agli agrumi che ha impressionato la giuria per il suo gusto unico, superando gli altri concorrenti.

Ma non è la prima volta: già due anni fa, sempre durante lo stesso evento, avevano conquistato il primo premio con il loro yogurt naturale. Inoltre a inizio 2024 “La Corte” si è classificata quattordicesima su settanta partecipanti a un concorso nazionale, ottenendo un punteggio di 83 su 100 per il miglior yogurt di fattoria.

Oltre alla produzione di latte e yogurt, l’azienda trasforma parte della materia prima in formaggi freschi che vengono lavorati nel loro laboratorio e venduti direttamente al pubblico.