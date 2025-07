Vinitaly Usa: Verona rilancia la conquista del mercato americano

Verona porta Wine Spectator a Chicago: svelate le cantine top di OperaWine 2026.

Verona capitale del vino italiano, rilancia la sua missione a Chicago con Wine Spectator, rivista del settore, a Vinitaly Usa. Sarà proprio lì per presentare le cantine selezionate per OperaWine 2026.

L’appuntamento è fissato per il 5 e 6 ottobre al Navy Pier di Chicago, dove Vinitaly Usa tornerà per la sua seconda edizione. In vetrina, il meglio dell’enologia tricolore pronto a conquistare importatori, distributori, sommelier e stampa internazionale.

Dal 2012 OperaWine riunisce i 100 produttori italiani scelti da Wine Spectator, in un evento unico nel suo genere fuori dai confini americani. Una partnership che conferma Verona come snodo strategico del vino di qualità.

La prima edizione di Vinitaly Usa, lo scorso anno, ha già fatto segnare numeri importanti: oltre 1.500 operatori di settore, 230 cantine e più di 1.600 etichette in degustazione tra masterclass, incontri e tasting.