La fortuna fa tappa a Verona: centrato un “5” al SuperEnalotto

SuperEnalotto: Verona e Venezia baciate dalla fortuna, occhi puntati sul jackpot.

Verona protagonista al SuperEnalotto: nell’estrazione di sabato 26 aprile, un fortunato giocatore ha centrato un “5” da 32.692,27 euro. La vincita è stata registrata all’Emmebi di Alma Ballarin, in via Poiano, un punto vendita ormai noto per aver portato fortuna ad altri giocatori in passato.

Ma Verona non è l’unica città veneta a festeggiare. Un altro “5” da 32.692,27 euro è stato centrato anche a Spinea, in provincia di Venezia, all’esercizio di Eddy Bortolato, in via Roma 207.

L’ultimo “6”, che ha fruttato 88,2 milioni di euro, è stato centrato a Roma lo scorso 20 marzo. Nel frattempo, il jackpot per la prossima estrazione di oggi lunedì 28 aprile continua a crescere, raggiungendo i 25,1 milioni di euro.