Vince l’amore alla Romeo&Giulietta Halfmarathon di Verona: “Mi vuoi sposare?”

“Mi vuoi sposare?”, a Verona vince l’amore alla Romeo&Giulietta Halfmarathon.

L’halfmarathon Romeo&Giulietta di ieri 16 febbraio a Verona, ha visto la partecipazione di migliaia di “innamorati” dello sport e della vita. Tra questi alcuni dei migliori runner internazionali, pronti a sfidare il cronometro e se stessi.

Tra gli uomini, a tagliare per primo il traguardo è stato l’etiope Alazar Tefera, che ha fatto il suo debutto in Europa con un’impressionante prestazione, chiudendo la gara in 1 ora, 2 minuti e 53 secondi. Il secondo gradino del podio è stato conquistato dal bresciano Davide Copeta, che ha fermato il cronometro a 1 ora, 5 minuti e 30 secondi, seguito a breve distanza dal tedesco Hannes Burger.

Nel settore femminile, il dominio è stato della keniana Shaline Lagat, che alla sua prima esperienza nella mezza maratona ha lasciato il segno con un tempo di 1 ora, 11 minuti e 47 secondi. Alle sue spalle, la siciliana Alessia Tuccitto ha dimostrato grande determinazione, chiudendo la prova in 1 ora, 15 minuti e 9 secondi. Lagat ha ricevuto anche il prestigioso Trofeo Dario Bergamini, dedicato alla memoria del fondatore della Veronamarathon.

Ma la giornata non è stata solo competizione: oltre alla gara principale, la Avesani Romeo&Giulietta Family Run ha coinvolto giovani e famiglie in un evento all’insegna della condivisione e del divertimento. La manifestazione è iniziata con un momento solenne, grazie all’esibizione dell’inno nazionale da parte di 400 volontari dell’85esimo reggimento addestramento di Verona.

Tra i protagonisti della giornata anche Claudio Palmulli, atleta con tetraparesi spastica neonatale, che ha tagliato il traguardo con grinta, ricevendo il caloroso sostegno del pubblico. Un incontro speciale lo ha visto protagonista con il sindaco Damiano Tommasi, a cui ha donato il suo libro “Il vento sulle braccia – Non mollate mai”.

A rendere ancora più memorabile la giornata, un romantico gesto d’amore ha catturato l’attenzione di tutti: al Bentegodi, al termine della corsa e con il fiatone, un giovane valtellinese ha sorpreso la sua compagna inginocchiandosi per chiederle la mano, tra lo stupore e l’approvazione dei presenti.