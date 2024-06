Al villaggio Coldiretti di Venezia si mangia e si beve veronese: il programma della manifestazione.

Da venerdì 28 giugno a domenica 30, Venezia ospiterà il meglio dell’agricoltura veronese al Villaggio Coldiretti in Riva dei Sette Martiri. Per la prima volta in Veneto, la grande manifestazione contadina sarà aperta dalle 9 alle 22 il venerdì e il sabato, e dalle 9 alle 20 la domenica. L’evento è dedicato ai cittadini e alle famiglie, che potranno degustare e acquistare i migliori prodotti dell’agricoltura veronese nel mercato del cibo a km 0 e negli stand dello street food.

Sei aziende veronesi parteciperanno all’evento.

Colle d’Oro sul Lago : olio d’oliva di qualità.

: olio d’oliva di qualità. Ca’ Verde Bio : latte e derivati biologici.

: latte e derivati biologici. Girelli Lino e Ernesto : confetture e marmellate.

: confetture e marmellate. Falasco : miele.

: miele. Casanova e Destrotti : prodotti trasformati e da forno.

: prodotti trasformati e da forno. Cooperativa di Belfiore: prodotti a base di Mela di Verona.

Durante la manifestazione, sarà possibile gustare menù preparati dai cuochi contadini provenienti da tutta Italia, con piatti 100% italiani a soli 8 euro. I quindici agriturismi veronesi presenti offriranno prelibatezze a km zero, garantendo un’esperienza culinaria unica.

L’Enoteca del Villaggio ospiterà molte degustazioni guidate dedicate ai migliori vini veneti. Le aziende vitivinicole veronesi saranno protagoniste dei workshop aperti al pubblico, con vini di tutte le denominazioni scaligere, dal Lugana all’Amarone, dal Bardolino al Soave.

Villaggio Coldiretti anche per i più piccoli.

Fattoria degli animali : un’opportunità per conoscere da vicino gli animali della fattoria.

: un’opportunità per conoscere da vicino gli animali della fattoria. Pet therapy con gli asini : un’esperienza terapeutica e divertente.

: un’esperienza terapeutica e divertente. Maxi fattoria didattica : laboratori educativi sulla vita in fattoria.

: laboratori educativi sulla vita in fattoria. Agriasilo: attività pratiche come impastare il pane o fare l’orto.

Il Villaggio Coldiretti di Venezia è un’occasione per scoprire e apprezzare le eccellenze enogastronomiche veronesi, in un’atmosfera festosa e coinvolgente.