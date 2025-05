A Villa Buri si brinda con il “Verona Natural Wine”

Verona Natural Wine: a Villa Buri degustazioni, cibo, musica e passione per la terra.

Tra prati, alberi secolari e musica, a Villa Buri un weekend dedicato al vino che parla la lingua della terra: è il “Verona Natural Wine”. Sabato 10 e domenica 11 maggio, gli spazi verdi della storica villa veronese diventeranno il cuore di un evento che unisce passione, sostenibilità e gusto: torna infatti la rassegna di vini naturali curata da Osti Volanti con la collaborazione di Fuori Luogo, progetto sociale della cooperativa Panta Rei.

Per due giorni, a partire dal pomeriggio di sabato dalle 15 alle 20, e per tutta la giornata di domenica dalle 12 alle 20, una trentina di vignaioli artigiani porteranno in degustazione i frutti del loro lavoro: vini autentici, prodotti senza interventi industriali, figli del territorio e delle sue stagioni. Dalla Valpolicella al Soave, passando per Lessinia e il Lago di Garda, sarà possibile assaporare e acquistare bottiglie che raccontano una storia di rispetto per la natura e per il lavoro umano.

L’ingresso (18 euro per un giorno, 25 per entrambi) dà diritto a un calice firmato Osti Volanti e all’assaggio libero in tutti gli stand. A completare l’esperienza, ci saranno piatti caldi, street food e taglieri preparati da Fuori Luogo, oltre a un dj set con Spoon, per accompagnare i brindisi con una selezione musicale.

In caso di pioggia, la festa si sposterà nel grande tendone del parco. Gli organizzatori invitano il pubblico a muoversi in bicicletta o condividendo l’auto, per rendere anche gli spostamenti parte dell’attenzione all’ambiente, fulcro della manifestazione.