Viaggiare in camper: scopri il camper sharing con Yescapa e gli itinerari da Verona

Negli ultimi anni, il modo di viaggiare sta cambiando. Sempre più persone scelgono soluzioni flessibili, autentiche e a contatto con la natura. In questo contesto si inserisce il camper sharing, una modalità innovativa per viaggiare in camper che unisce la libertà dell’avventura su strada alla praticità del noleggio tra privati. Tra le piattaforme leader in Europa in questo settore spicca Yescapa, che permette di noleggiare camper, van e furgoni camperizzati in modo semplice, sicuro e personalizzato.

Cos’è il camper sharing e come funziona Yescapa

Il camper sharing è un sistema di condivisione di camper tra privati. In pratica, chi possiede un camper può metterlo a disposizione quando non lo utilizza, mentre chi desidera partire per un viaggio può noleggiarlo a prezzi competitivi, con la possibilità di scegliere il veicolo più adatto alle proprie esigenze.



Yescapa è la piattaforma che rende tutto questo possibile. Presente in diversi paesi europei, consente di scegliere tra migliaia di veicoli, confrontare le recensioni, verificare le caratteristiche tecniche e prenotare in totale sicurezza. Inoltre, ogni noleggio è coperto da un’assicurazione specifica e dall’assistenza stradale, per viaggiare in totale serenità.



Partendo da città come Verona, è possibile trovare una vasta gamma di veicoli disponibili grazie a Yescapa. Che tu voglia un van compatto per una fuga romantica o un camper attrezzato per un’avventura in famiglia, troverai sicuramente l’opzione ideale. Per iniziare a pianificare il tuo viaggio, visita la pagina dedicata al noleggio camper Verona.

Itinerari in camper da Verona: 3 idee per un viaggio on the road

Verona, con la sua posizione strategica tra le Alpi e il Lago di Garda, è un punto di partenza perfetto per scoprire alcune delle meraviglie del nord Italia in camper. Ecco tre itinerari in camper imperdibili.

1. Lago di Garda e le Dolomiti

Partendo da Verona, il primo stop ideale è il Lago di Garda, il più grande d’Italia. Puoi sostare in aree attrezzate a Lazise, Bardolino o Riva del Garda e goderti passeggiate sul lungolago, sport acquatici e borghi pittoreschi. Da qui, dirigiti verso nord per esplorare le Dolomiti, patrimonio UNESCO. Località come Canazei, Ortisei e il Passo Gardena offrono panorami mozzafiato e numerosi campeggi attrezzati immersi nella natura.

2. Verona – Valpolicella – Lago d’Iseo – Franciacorta

Un itinerario perfetto per chi ama il vino e i paesaggi collinari. Dopo aver lasciato Verona, attraversa la Valpolicella, famosa per l’Amarone. Prosegui verso il suggestivo Lago d’Iseo, meno turistico ma altrettanto affascinante. Infine, fai tappa in Franciacorta, patria di uno dei migliori spumanti italiani. Ideale per un viaggio slow tra degustazioni, relax e cultura.

3. Tour delle città d’arte: Mantova, Parma e Bologna

Se preferisci un viaggio culturale, da Verona puoi dirigerti a Mantova, città rinascimentale ricca di storia. Prosegui verso Parma, celebre per la sua gastronomia e l’arte, e termina il tour a Bologna, con le sue torri medievali, i portici infiniti e l’atmosfera vivace. Un itinerario perfetto per chi vuole unire bellezze artistiche, buon cibo e libertà di movimento.

Perché scegliere il camper sharing con Yescapa

Scegliere Yescapa per viaggiare in camper significa poter contare su:

Una vasta scelta di veicoli in base al tipo di viaggio;

Tariffe competitive rispetto al noleggio tradizionale;

Assistenza stradale e assicurazione inclusa;

Esperienze autentiche, lontane dal turismo di massa.

Adatto ai camperisti esperti o a chi è alla prima esperienza, il camper sharing rappresenta un’ottima occasione per vivere il viaggio in modo nuovo. Partendo da Verona, le possibilità sono infinite: dalle montagne ai laghi, dalle città d’arte alla campagna, l’Italia si apre in tutto il suo splendore.