Oktoberfest 2025, si parte da Verona verso Monaco con il treno Railjet per la festa della birra.

Oktoberfest, si parte da Verona con i nuovi Railjet DB-ÖBB: dal 20 settembre al 5 ottobre Monaco di Baviera si trasformerà nella capitale mondiale della birra. Quest’anno raggiungere l’evento sarà ancora più comodo grazie ai nuovi treni che collegano direttamente Verona e altre città italiane con la Baviera.

La festa famosa nel mondo.

Ogni anno l’Oktoberfest richiama milioni di visitatori. Nei grandi capannoni si servono litri di birra accompagnati da piatti tipici come wurstel, stinchi di maiale, polli arrosto, bretzel e dolci tradizionali come lo strudel. Ma non c’è solo il gusto: la festa offre anche giostre, spettacoli musicali, parate folkloristiche e intrattenimento per famiglie e turisti di ogni età.

Gli stand aprono ogni giorno alle 9:00 del mattino e chiudono alle 22:30, tra musica dal vivo e un’atmosfera che unisce convivialità e tradizione bavarese.

Verona-Monaco in poche ore.

I collegamenti Railjet permettono di partire non solo da Verona, ma anche da Venezia, Bologna, Rovereto, Trento e Bolzano. Da Verona ci sono cinque treni diretti al giorno, con partenze ogni due ore: il primo alle 09:01 dalla stazione di Porta Nuova. Da Monaco, invece, la prima corsa parte alle 07:34.

Prezzi e sconti per famiglie e gruppi.

I biglietti sono disponibili da 39,90 euro. I ragazzi fino a 14 anni viaggiano gratis se accompagnati da un genitore o da un nonno, mentre i gruppi possono approfittare di riduzioni fino al 30% in Italia e al 70% in Germania, a seconda della disponibilità dei posti.

Dove acquistare.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.megliointreno.it, nelle biglietterie e agenzie di viaggio partner DB, ÖBB e Trenitalia oppure chiamando il Call Center DB-ÖBB al numero 02 6747 9578.