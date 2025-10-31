Una nuova telecamera riprenderà i passaggi abusivi dei veicoli lungo la corsia preferenziale di via Rosa Morando a Verona.

E’ già stata installata la nuova telecamera che riprenderà i passaggi abusivi di molti veicoli che intralciano il trasporto pubblico in via Rosa Morando a Verona. Sono in corso le verifiche tecniche e di configurazione che permetteranno da lunedì 17 novembre di sanzionare i veicoli non autorizzati al transito sulla corsia preferenziale peraltro attiva da molti anni, ma poco rispettata, soprattutto da quando sono stati avviati i cantieri in zona Veronetta. Solo la presenza fisica di agenti finora ha impedito il transito a molti utenti, che in alcuni casi sono stati sanzionati con la contestazione immediata.

L’introduzione del varco elettronico è motivata dalla necessità di garantire la massima efficacia della corsia preferenziale, dissuadendo gli utenti non autorizzati e assicurando la fluidità e la velocità del trasporto pubblico. Tale sistema riduce drasticamente l’uso improprio, garantendo la regolarità ai mezzi di trasporto pubblico e di emergenza, a beneficio della collettività.