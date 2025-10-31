All’ospedale Mater Salutis di Legnago un delicato intervento endoscopico su una paziente di 98 anni, la signora Flora.

Eseguito all’ospedale di Legnago un delicato intervento endoscopico sulle vie biliari a causa di calcoli su una paziente veronese di 98 anni, la signora Flora.

Un intervento, quello eseguito al Mater Salutis dall’Unità operativa complessa di Gastroenterologia in collaborazione con quella di Terapia Intensiva, che sarà ricordato non solo per l’età della paziente, ma anche perché, nonostante appunto i quasi cento anni della signora, è stato eseguito senza la necessità di intubazione oro-tracheale. La signora Flora, infatti. ha respirato autonomamente durante tutto l’intervento grazie all’utilizzo di dispositivi ad alto flussi di ossigeno.