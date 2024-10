Veronetta: ecco il nuovo centro servizi “Camploy” contro la povertà.

Al quartiere Veronetta, in Vicolo Campofiore 4, è stato inaugurato il nuovo Centro Servizi “Camploy”, per combattere la povertà. Si tratta di un’importante struttura rinnovata per aiutare le persone in difficoltà. Tra le novità più significative, ci sono sei mini appartamenti dedicati all’housing sociale, pensati per ospitare persone senza dimora con particolari fragilità. Questi spazi offrono un ambiente più intimo e riservato, garantendo un sostegno continuativo e accesso facilitato a servizi educativi, ricreativi e occupazionali.

Oltre agli appartamenti, il centro dispone di un’area per l’accoglienza collettiva con 32 posti letto, distribuiti in 8 stanze da 4 posti ciascuna. Sono presenti anche spazi polifunzionali per le attività diurne, pensati per offrire supporto a chi vive situazioni di disagio.

La struttura è stata inaugurata dal sindaco Damiano Tommasi, dall’assessora alle Politiche Sociali Luisa Ceni, e altri rappresentanti della cooperativa e del comune. Ceni ha sottolineato l’importanza del centro, definendolo un “luogo accogliente e protetto per chi vive ai margini della società“.

Il nuovo Centro Servizi ha l’obiettivo di prevenire la marginalità, offrendo accoglienza e assistenza tempestiva. Attraverso percorsi di reinserimento sociale, si punta ad aiutare le persone a riprendere in mano la propria vita, offrendo loro alloggio, servizi essenziali e sostegno legale e sociale.

In linea con il Piano Nazionale degli Interventi Sociali e il Pnrr, il centro continuerà a crescere, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la lotta alla povertà e l’inclusione sociale.