Veronetta prepara gli striscioni antirazzisti: “Siamo tutti esposti”

“Siamo tutti esposti” torna a colorare Veronetta con messaggi antirazzisti.

Dal 17 al 23 marzo, le vie di Veronetta si riempiranno di striscioni con frasi inclusive e antirazziste: è l’iniziativa “Siamo tutti esposti”. Per il settimo anno consecutivo, tante famiglie, associazioni, negozi e bar esporranno banner in Pvc dai loro balconi e vetrine per l’iniziativa organizzata nell’ambito della Settimana Contro il Razzismo.

L’evento, ideato dall’associazione Veronetta Centoventinove con il supporto di D-Hub e ProsMedia, ha lo scopo di diffondere messaggi di accoglienza e inclusione. “Sono molte le persone che ogni giorno si attivano in senso antirazzista – spiega Alice Silvestri, presidente di Veronetta Centoventinove – ma questa iniziativa vuole dare voce anche a chi, con un gesto semplice come esporre uno striscione, vuole dimostrare solidarietà e accoglienza“.

Le frasi.

Tra le frasi sui cartelloni, ci saranno citazioni celebri come “Io appartengo all’unica razza che conosco, quella umana” (Albert Einstein) e messaggi più ironici, come “Io sono bianco, nero e asiatico eppure tutti mi amano (un panda)”.

Quest’anno, oltre ai balconi dei residenti, i manifesti verranno affissi anche nei cantieri di via XX Settembre, San Paolo e dell’Artigliere. “Abbiamo detto dal primo giorno che vogliamo che i cantieri diventino un elemento di vitalità per Veronetta – afferma Tommaso Ferrari, assessore alla Mobilità – e questa iniziativa è un segnale importante per una Verona più inclusiva e accogliente”.

Come partecipare.

Chi desidera partecipare può ritirare gratuitamente uno striscione fino a esaurimento il 14 marzo dalle 17 alle 19 all’Edicola sociale di Piazza Santa Toscana, durante un aperitivo dedicato all’evento. Per info e prenotazioni è possibile scrivere qui.

L’invito a tutti è quello di alzare lo sguardo, scattare una foto ai cartelloni e condividerla sui social con gli hashtag #SiamoTuttiEsposti #NoRacism #VeronaNonèRazzistaMa.