I veronesi donano medicinali per 20mila persone che ne hanno bisogno

Verona, il bilancio della Giornata di raccolta del farmaco.

Aiuteranno 20 mila bisognosi su tutto il territorio, assistiti dai 21 enti socio assistenziali a cui sono stati consegnati i 12.900 medicinali donati dai veronesi durante la Giornata di Raccolta del Farmaco 2022. Dall’8 al 14 febbraio, ben 154 farmacie hanno partecipato all’iniziativa organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus in collaborazione con Federfarma e Assofarm. E i veronesi hanno donato medicinali per un valore di 105 mila euro, un terzo dei farmaci raccolti in tutto il Veneto.

Le realtà che offrono medicine agli indigenti risentono ancora della crisi economica innescata dalla pandemia. Nel 2021, in tutta Italia, 597.560 persone povere non hanno potuto acquistare i medicinali. Si tratta di 163.387 persone in più rispetto alle 434.173 del 2020. Si è registrato un incremento del 37,63% di persone in povertà sanitaria.

In Veneto sono state coinvolte complessivamente 501 farmacie, che hanno portato alla raccolta di 38.000 prodotti, per un valore di 300mila euro, destinati a 110 enti socio assistenziali del territorio. In tutta Italia hanno aderito 4.889 farmacie e sono stati coinvolti oltre 17.000 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato oltre 700mila euro.

Alla cerimonia di consegna dei farmaci, che si è svolta oggi in piazza Bra, era presente il sindaco Federico Sboarina insieme a Matteo Vanzan coordinatore per il Veneto del Banco Farmaceutico onlus ed Elena Vecchioni presidente di Federfarma Verona. Così come i rappresentanti degli enti che hanno collaborato alla realizzazione della Giornata, tra cui il presidente Agec Maurizio Ascione Ciccarelli.

A ricevere i farmaci don Matteo Simonelli della Caritas Unità Pastorale San Martino Buon Albergo e Paolo Costa volontario Medici per la Pace ODV (in rappresentanza di tutti gli enti beneficiari).

A livello nazionale i cittadini hanno donato 485mila confezioni di medicinali, pari a un valore superiore a 3,8 milioni di euro. Questi farmaci aiuteranno 600mila persone povere di cui si prendono cura 1.807 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus. Tali realtà hanno espresso a Banco Farmaceutico un fabbisogno pari a 1.007.056 confezioni di farmaci che, grazie alla raccolta, sarà coperto al 48%.