San Giovanni Ilarione e Verona “regine” del Lotto: vinti oltre 43mila euro in due giorni.

La fortuna sceglie Verona e San Giovanni Ilarione: colpo grosso con doppia vincita tra Lotto e 10eLotto. Un fine settimana indimenticabile per i giocatori del veronese, che si conferma una delle zone più fortunate del Veneto. Tra le estrazioni di venerdì 23 e sabato 24 gennaio, la provincia di Verona ha infatti collezionato una serie di vincite top tra Lotto e 10eLotto, portando a casa gran parte del bottino regionale.

Il colpo grosso a San Giovanni Ilarione.

La vincita più significativa è stata registrata a San Giovanni Ilarione. Come riportato dall’agenzia specializzata Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato un terno e tre ambi sulla ruota di Milano al punto vendita di Via degli Alpini. Una combinazione vincente che ha fruttato 28.500 euro.

Successo anche in città con il 10eLotto.

Ma la “Dea Bendata” non si è fermata in provincia. Anche il capoluogo ha avuto il suo momento di gloria grazie al 10eLotto. In via Tevere, a Verona, è stata centrata una vincita da 15 mila euro grazie a un “7 Doppio Oro”. Una giocata gemella è stata registrata a Fossò (Venezia).

Il bilancio della fortuna.

Se si sommano i premi distribuiti nel fine settimana, il Veneto si conferma protagonista assoluto: oltre alla doppietta veronese, si registra anche una vincita “Oro” da 15mila euro a Mira (Venezia).

Dall’inizio del 2026, il gioco del Lotto ha già distribuito premi per un totale di 103,6 milioni di euro in tutta Italia, mentre il 10eLotto ha raggiunto la stratosferica cifra di 286 milioni di euro.